Dopo la partita della 24ª giornata di Serie A, Patric ha parlato in conferenza stampa. Il difensore biancoceleste ha detto che c’è amarezza, ma anche tanta fierezza nell’indossare la maglia della Lazio. Ha commentato la prestazione e il risultato senza nascondere le emozioni, anche se sa che bisogna ripartire subito.

di Marco Baridon Conferenza stampa Patric post Juve Lazio: le sue dichiarazioni dopo il match della 24ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Patric ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Lazio, valida per la 24ª giornata di Serie A 202526. COME STA – «Sono 3 giorni che mi sto allenando, mi mancherà qualcosa perché son stato fermo. Ma ci volevo essere a tutti i costi perché queste due partite». RAMMARICO PER COME E’ ANDATA LA STAGIONE – «Ormai quello che abbiamo è quello che abbiamo conquistato sul campo. L’amarezza c’è oggi ma dobbiamo ripartire dalla convinzione vista oggi, dalle certezze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Patric post Juve Lazio: «L’amarezza oggi c’è, ma dobbiamo essere fieri di indossare questa maglia»

Dopo la partita tra Juventus e Napoli nella 22ª giornata di Serie A 202526, Thuram ha commentato in conferenza stampa.

