Lazio | nuovi itinerari urbani religiosi nei cinque capoluoghi Regione lancia piattaforma web

Da romadailynews.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Lazio ha avviato una piattaforma web dedicata alla promozione di nuovi itinerari urbani religiosi nei cinque capoluoghi della regione, ovvero Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale e spirituale presente nelle città attraverso percorsi specifici pensati per i visitatori e i residenti. La piattaforma offre informazioni dettagliate su ogni percorso e sui luoghi di interesse.

Stadio Roma. Veloccia: ok tempi per Euro 2032, gia’ incontri con commissario governo Scopri la nuova piattaforma per percorsi urbani religiosi nel Lazio, un'iniziativa che promuove cultura e benessere. Tra le principali caratteristiche del sito vi sono mappe interattive con indicazioni sui trasporti pubblici, percorsi modulabili per durata e intensità, contenuti multilingue e l’integrazione tra luoghi sacri, spazi urbani e aree verdi. Questo approccio unisce esperienza culturale, riflessione personale e attività fisica. “Con questo progetto presentiamo la nostra idea di vivere il Lazio, suggerendo percorsi che coniugano dimensione spirituale, fisica, ambientale e culturale”, ha affermato il presidente Rocca. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

lazio nuovi itinerari urbani religiosi nei cinque capoluoghi regione lancia piattaforma web
© Romadailynews.it - Lazio: nuovi itinerari urbani religiosi nei cinque capoluoghi, Regione lancia piattaforma web

Articoli correlati

Turismo lento e spiritualità: Frosinone protagonista nei nuovi "Itinerari Urbani Religiosi" del LazioLa Regione lancia una piattaforma digitale per valorizzare il patrimonio sacro cittadino.

Rocca presenta “Itinerari Urbani Religiosi nel Lazio”: turismo lento, luoghi sacri e percorsi verdi per riscoprire la regioneOggi, nella Sala Tevere della Regione Lazio, è stata presentata la nuova piattaforma digitale "Itinerari Urbani Religiosi nel Lazio", un progetto...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lazio nuovi itinerari urbani religiosi...

Temi più discussi: Turismo lento e spiritualità: Frosinone protagonista nei nuovi Itinerari Urbani Religiosi del Lazio; Regione Lazio: online la piattaforma sui nuovi Itinerari urbani religiosi; Scoprire il Lazio a passo lento, nasce Itinerari urbani religiosi; Nuova pagina web per gli itinerari urbani e religiosi della Regione Lazio -.

Rocca presenta Itinerari Urbani Religiosi nel Lazio: turismo lento, luoghi sacri e percorsi verdi per riscoprire la regioneOggi, nella Sala Tevere della Regione Lazio, è stata presentata la nuova piattaforma digitale Itinerari Urbani Religiosi nel ... iltempo.it

lazio nuovi itinerari urbaniLanciata nuova pagina web 'Itinerari Urbani Religiosi nel Lazio'(ANSA) - ROMA, 12 MAR - È stata presentata questa mattina dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dall'Assessore al Turismo, Sport e Ambiente Elena Palazzo, la nuova pagina web http://www ... msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.