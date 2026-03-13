Lazio | nuovi itinerari urbani religiosi nei cinque capoluoghi Regione lancia piattaforma web

La Regione Lazio ha avviato una piattaforma web dedicata alla promozione di nuovi itinerari urbani religiosi nei cinque capoluoghi della regione, ovvero Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale e spirituale presente nelle città attraverso percorsi specifici pensati per i visitatori e i residenti. La piattaforma offre informazioni dettagliate su ogni percorso e sui luoghi di interesse.

Scopri la nuova piattaforma per percorsi urbani religiosi nel Lazio, un'iniziativa che promuove cultura e benessere. Tra le principali caratteristiche del sito vi sono mappe interattive con indicazioni sui trasporti pubblici, percorsi modulabili per durata e intensità, contenuti multilingue e l'integrazione tra luoghi sacri, spazi urbani e aree verdi. Questo approccio unisce esperienza culturale, riflessione personale e attività fisica. "Con questo progetto presentiamo la nostra idea di vivere il Lazio, suggerendo percorsi che coniugano dimensione spirituale, fisica, ambientale e culturale", ha affermato il presidente Rocca.