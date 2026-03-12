Oggi nella Sala Tevere della Regione Lazio è stata presentata una nuova piattaforma digitale chiamata “Itinerari Urbani Religiosi nel Lazio”. Il progetto propone percorsi a piedi o in bicicletta per esplorare luoghi sacri e spazi verdi della regione, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e spirituale locale. La piattaforma è stata annunciata in un evento pubblico dedicato alla promozione del turismo lento.

Oggi, nella Sala Tevere della Regione Lazio, è stata presentata la nuova piattaforma digitale "Itinerari Urbani Religiosi nel Lazio", un progetto pensato per valorizzare il patrimonio culturale e spirituale del territorio attraverso percorsi urbani da scoprire a piedi o in bicicletta. Alla conferenza hanno partecipato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l'assessore al Turismo Elena Palazzo, il presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi e monsignor Graziano Borgonovo, sottosegretario del Dicastero per l'Evangelizzazione. L'iniziativa è un sito gratuito che suggerisce itinerari tra luoghi sacri, spazi urbani e aree verdi nei cinque capoluoghi del Lazio: Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rocca presenta “Itinerari Urbani Religiosi nel Lazio”: turismo lento, luoghi sacri e percorsi verdi per riscoprire la regione

