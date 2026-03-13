Lazio | Mattia Pd ok ad avviso pubblico per contributo orfani femminicidio

Il consigliere regionale del Lazio ha espresso parere favorevole sull’avviso pubblico che permette agli orfani di femminicidio di accedere a un contributo economico. Si tratta di una misura destinata a sostenere le famiglie coinvolte in questi casi, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a chi si trova in situazioni di particolare difficoltà. La decisione è stata comunicata oggi, senza ulteriori dettagli sul procedimento.

L’Avviso pubblico per accedere al contributo per gli orfani di femminicidio del Lazio verrà approvato in queste ore durante la seduta del CdA di LazioCrea e sarà successivamente pubblicato: questa notizia è stata comunicata dalla consigliera regionale del Pd del Lazio, Eleonora Mattia, in seguito alla risposta dell’assessora regionale Baldassare alla sua interrogazione presentata nei mesi scorsi, volta a conoscere i tempi di erogazione del contributo. Dettagli sulla misura e il suo finanziamento. “Questa misura è stata resa strutturale lo scorso aprile grazie a un mio emendamento alla legge regionale n. 4 del 2025 ed è stata poi finanziata con la legge regionale di stabilità, con un importo di 300mila euro annui per il 2025 e il 2026. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

