Lazio | Mattia Pd Rocca ascolti appello dei sindaci da sanita’ a trasporto pubblico

Lazio | Rocca ascolti appello dei sindaci da sanita' a trasporto pubblico

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è stato invitato dai sindaci a intervenire per tutelare i servizi pubblici essenziali, in particolare sanità e trasporto pubblico, nelle aree amministrate. L’obiettivo è garantire risposte concrete e tempestive alle esigenze dei cittadini e delle comunità locali. Un impegno necessario per sostenere la qualità e l’accessibilità dei servizi pubblici nel territorio regionale.

