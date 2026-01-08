Lazio | Mattia Pd Rocca ascolti appello dei sindaci da sanita’ a trasporto pubblico
Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è stato invitato dai sindaci a intervenire per tutelare i servizi pubblici essenziali, in particolare sanità e trasporto pubblico, nelle aree amministrate. L’obiettivo è garantire risposte concrete e tempestive alle esigenze dei cittadini e delle comunità locali. Un impegno necessario per sostenere la qualità e l’accessibilità dei servizi pubblici nel territorio regionale.
Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è invitato a prestare attenzione all’appello lanciato dai sindaci riguardo alla necessità di proteggere i servizi pubblici essenziali, che spaziano dalla sanità al trasporto pubblico locale, nelle aree da loro amministrate, dove i cittadini e le cittadine stanno chiedendo risposte concrete e immediate. Questa richiesta è stata espressa in una nota dalla consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio, Eleonora Mattia. “Tra le recenti sollecitazioni, spicca quella del sindaco di Civitavecchia, che ha segnalato una preoccupante carenza di risorse, oltre a un utilizzo poco efficiente delle limitate risorse disponibili, per la sanità pubblica dell’Asl Roma 4 – ha continuato Mattia -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
