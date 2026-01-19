A Anguillara, il tragico femminicidio di Federica Torzullo rappresenta un ulteriore segnale di fallimento del sistema di tutela. La vicenda, che segue altri casi recenti, suscita dolore e rabbia tra la comunità e le istituzioni, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per prevenire simili tragedie e garantire maggiore sicurezza alle donne.

La drammatica notizia del femminicidio di Federica Torzullo, il secondo caso di questo tipo avvenuto ad Anguillara in un breve lasso di tempo, "genera un profondo dolore, una rabbia intensa e un forte senso di frustrazione. Mi unisco al cordoglio della famiglia e di tutta la comunità colpita da questa terribile perdita, che evidenzia una ferita aperta nella nostra società: la cultura patriarcale che, quando non riesce a dominare, opta per la violenza, giungendo persino a commettere omicidi". Queste sono le parole della consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio, Eleonora Mattia. "Ogni volta che una donna scompare, ogni volta che viene rinvenuta senza vita, la questione non deve riguardare soltanto chi è stato a commettere l'atto, ma deve anche interrogarsi sul motivo per cui il sistema ha fallito nuovamente.

Roma: Mattia (Pd), dolore e rabbia per femminicidio ad Anguillara, sistema ha fallito ancora

Roma: assessora Lucarelli, ad Anguillara ennesimo femminicidio, servono fatti

A Anguillara, si registra un nuovo femminicidio, segnando ancora una volta la difficile realtà della violenza di genere. La situazione richiede interventi concreti e azioni efficaci per prevenire queste tragedie. L’assessora Lucarelli sottolinea l’importanza di affrontare il problema con iniziative concrete, affinché fatti come questi possano essere contrastati e ridotti, tutelando le donne e promuovendo una cultura di rispetto e sicurezza.

