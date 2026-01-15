Yassine Bounou, conosciuto come Bono, ha condiviso il suo approccio sui rigori, riconoscendo l’importanza di un mix tra intuito e fortuna. La sua esperienza e abilità nei momenti decisivi lo rendono uno dei portieri più affidabili in quest’ambito. Sebbene non esista una formula garantita, la sua visione offre uno sguardo realistico sulle sfide di questo fondamentale aspetto del calcio.

Yassine Bounou “Bono” è ormai una specialista sui rigori e sui piazzati, non dovrebbe piu sorprenderci. Durante la serie di rigori contro la Nigeria, il portiere del Marocco Yassine Bounou si è distinto con una parata originale basata su passi laterali seguiti da una respinta con il braccio. Il portiere marocchino ha parlato di “intuizione” e “fortuna” con una certa dose di falsa modestia. E se fosse piuttosto di una strategia ben collaudata? Yassine Bounou has kept more clean-sheets than any other goalkeeper at AFCON pic.twitter.comWzTVSz3yvI — OneFootball (@OneFootball) January 15, 2026 Scrive So Foot: “Non tutti gli eroi indossano mantelli, e questo porta dei guanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bounou svela il suo segreto sui rigori: «Un po’ intuito e un po’ fortuna, a volte funziona, a volte no»

Leggi anche: Zampini non ha dubbi: «La Juventus ha questo problema. Yildiz a volte è un po’ abbandonato a se stesso, ora Spalletti può provare il suo calcio»

Leggi anche: “Il nuovo look di Giorgia Meloni? Con il ciuffo così è un po’ Monica Bellucci e un po’ Brigitte Bardot”: parla il suo parrucchiere

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il Colosseo svela il suo segreto: apre al pubblico il tunnel dell’imperatore Commodo - Il Colosseo cela tantissimi misteri: sotto la sabbia dell’arena, dove riecheggiavano le urla dei gladiatori, si nascondeva un passaggio che pochi potevano percorrere, un vero e proprio tunnel segreto. leggo.it

#Bounou svela il suo segreto sui rigori: «Un po’ intuito e un po’ fortuna, a volte funziona, a volte no». Anche ieri ha fatto la differenza con il suo #Marocco, contribuendo a portarlo in finale dopo 22 anni. Ha inventato un colpo di mano tutto suo. https://www.ilnap facebook