Miretti Lazio, semaforo verde per il passaggio in biancoceleste: Sarri lo aspetta, alla Juve potrebbe finire Mandas per il dopo Perin. Le vie del calciomercato sono spesso tortuose, ma quando le esigenze tecniche di due allenatori si incontrano, gli affari possono subire accelerazioni improvvise e decisive. È quello che sta accadendo sull’asse Torino-Roma, dove si sta delineando un’operazione destinata a cambiare il volto delle due squadre. L’argomento caldo delle ultime ore è il possibile approdo di Fabio Miretti alla corte di Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio ha individuato nel centrocampista bianconero il rinforzo ideale per dare linfa nuova alla sua mediana, apprezzandone la duttilità, gli inserimenti e quella capacità di palleggio fondamentale per il “Sarrismo”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Miretti Lazio, Sarri insiste per portare a Roma il suo pupillo: con la Juve si lavora a questo scambio che accontenterebbe un po’ tutti. I dettagli

