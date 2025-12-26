Miretti Lazio Sarri insiste per portare a Roma il suo pupillo | con la Juve si lavora a questo scambio che accontenterebbe un po’ tutti I dettagli
Miretti Lazio, semaforo verde per il passaggio in biancoceleste: Sarri lo aspetta, alla Juve potrebbe finire Mandas per il dopo Perin. Le vie del calciomercato sono spesso tortuose, ma quando le esigenze tecniche di due allenatori si incontrano, gli affari possono subire accelerazioni improvvise e decisive. È quello che sta accadendo sull’asse Torino-Roma, dove si sta delineando un’operazione destinata a cambiare il volto delle due squadre. L’argomento caldo delle ultime ore è il possibile approdo di Fabio Miretti alla corte di Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio ha individuato nel centrocampista bianconero il rinforzo ideale per dare linfa nuova alla sua mediana, apprezzandone la duttilità, gli inserimenti e quella capacità di palleggio fondamentale per il “Sarrismo”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Mandas Juventus si può fare anche con uno scambio: la Lazio ha messo gli occhi su quel bianconero, lo vuole Sarri! I dettagli
Leggi anche: Miretti Lazio, da Roma: il centrocampista è stato offerto ai biancocelesti. Ecco la risposta di Sarri
Miretti alla Lazio: cosa pensa davvero Sarri dell’idea? Scopriamo la risposta del mister biancoceleste.; Calciomercato Lazio, Miretti in arrivo? Ecco cosa blocca il trasferimento; Miretti nel mirino della Lazio: come si evolve il calciomercato biancoceleste?.
Calciomercato Lazio, Miretti pronto ad arrivare il colpo in casa biancoceleste. La situazione attuale - La situazione attuale Il Calciomercato Lazio entra in una fase di riflessione strategica, con particolare attenzione al potenziamento de ... calcionews24.com
Miretti proposto alla Lazio: da Roma filtra la risposta di Sarri sul possibile arrivo del centrocampista - Miretti offerto alla Lazio: da Formello trapela la risposta di Sarri, il tecnico frena sull’operazione e chiede un profilo più esperto Il mercato invernale della Lazio entra in una fase di valutazioni ... lazionews24.com
Miretti proposto alla Lazio, ma Sarri.... - Dalla Juventus sarebbe arrivata alla Lazio la proposta del nome di Fabio Miretti, ma il centrocampista bianconero non sembra corrispondere al profilo che Maurizio Sarri ha in mente per innalzare ... tuttojuve.com
#Miretti alla #Lazio La posizione di Spalletti x.com
Miretti alla Lazio La posizione di Spalletti - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.