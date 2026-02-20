Lavori sulla rete idrica a Cascina | strade senz' acqua

Lavori sulla rete idrica a Cascina hanno causato la sospensione dell’erogazione dell’acqua in alcune vie di San Casciano, nel comune di Cascina. La società Acque ha annunciato che martedì 24 febbraio, a partire dalle 8, si svolgeranno interventi di manutenzione che riguarderanno diverse strade della zona. Durante i lavori, le abitazioni e le attività commerciali potrebbero rimanere senz’acqua fino al termine degli interventi. La ripresa è prevista in serata.

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica a San Casciano nel comune di Cascina, martedì 24 febbraio, dalle ore 8.30 alle 12.30, sarà necessario sospendere l'erogazione nelle vie Barbaiano, Filicaia e Stradello (nel tratto compreso tra le vie di Mezzo Nord e Barbaiano). Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell'acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.