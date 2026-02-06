Lavori sulla rete idrica a Chianni | strade senz' acqua
Mercoledì 11 febbraio, le strade di Rivalto resteranno senz'acqua per alcune ore. Acque ha annunciato che, a causa di lavori sulla rete idrica, l’erogazione sarà sospesa a partire dalle 8 del mattino. L’intervento durerà fino al completamento delle operazioni, senza una stima precisa sui tempi di ripristino. I residenti dovranno quindi organizzarsi senza acqua potabile per buona parte della mattinata.
Acque comunica che per lavori sulla rete idrica a Rivalto nel comune di Chianni, mercoledì 11 febbraio, dalle ore 8.30 alle 16, sarà necessario sospendere l’erogazione nelle seguenti vie: Canapaia, dei Poggi, Falugi, Margherita e il tratto della strada Provinciale del Montevaso a Ricandoli.Al.🔗 Leggi su Pisatoday.it
