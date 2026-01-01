Treni lavori linea Firenze-Viareggio | modifiche alla circolazione dei regionali

Dal 12 gennaio al 6 marzo 2026, sulla linea Firenze-Viareggio, sono previste modifiche alla circolazione dei treni regionali a causa di lavori di rinnovo dei binari effettuati da Rete Ferroviaria Italiana. Queste attività potrebbero influire sugli orari e sui servizi, pertanto si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di pianificare i propri spostamenti.

Dal 12 gennaio al 6 marzo 2026 la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio subirà modifiche a causa di lavori di rinnovo dei binari programmati da Rete Ferroviaria Italiana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Treni, lavori linea Firenze-Viareggio: modifiche alla circolazione dei regionali Leggi anche: Treni, lavori sulla Firenze-Viareggio. Per due mesi modifiche alla circolazione Leggi anche: Modifiche alla circolazione dei treni per lavori: ecco cosa cambia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Treni, partono i lavori sulla Firenze-Viareggio: dal 12 gennaio ecco dove ci saranno i cantieri (e i rallentamenti); Manutenzione straordinaria. Ferrovia, lavori sulla linea. Firenze-Pistoia-Viareggio; Lavori in ferrovia: da gennaio treni soppressi e tempi più lunghi; Riapertura della linea Faenza-Firenze, Mingozzi: Una svolta per territori, imprese e porto di Ravenna. Treni, lavori sulla Firenze-Viareggio. Per due mesi modifiche alla circolazione - Per il rinnovo di 13 chilometri di binari tra le stazioni di Montecarlo- lanazione.it

Treni, partono i lavori sulla Firenze-Viareggio: dal 12 gennaio ecco dove ci saranno i cantieri (e i rallentamenti) - Rfi comunica che il tratto interessato sarà quello fra le stazioni di Montecarlo - corrierefiorentino.corriere.it

Lavori sulla linea per rinnovare i binari - I cantieri interesseranno i binari tra le stazioni di Montecarlo- toscanamedianews.it

Ferrovie: Brescia - Verona, modifiche alla circolazione dei treni per lavori di potenziamento infrastrutturale x.com

Torre Annunziata. coinvolta nei lavori ferroviari: bus sostitutivi e variazioni ai treni - Le modifiche della circolazione dal 10 gennaio al 21 marzo 2026 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.