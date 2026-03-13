Lavori proroga gestione e riqualifica | il lido di Mandello si prepara all' estate

Il lido comunale di Mandello sta pianificando lavori e interventi di riqualifica per la prossima estate. La gestione viene prorogata e sono previste iniziative per migliorare i servizi e gli spazi destinati a cittadini e visitatori. Questi interventi mirano a rendere più funzionale e accogliente il lido in vista della stagione estiva.

Proprio in vista dell’apertura della stagione, da oggi e con termine massimo il 30 aprile, l’accesso all’area del lido comunale sarà temporaneamente inibito al pubblico per lo svolgimento delle manutenzioni Il Lido comunale di Mandello si prepara alla prossima stagione estiva con una serie di interventi e iniziative volte a garantire servizi sempre più efficienti e spazi curati per cittadini e visitatori. Proprio in vista dell’apertura della stagione, a partire da oggi, 13 marzo 2026, e con termine massimo al 30 aprile 2026, l’accesso all’area del lido comunale sarà temporaneamente inibito al pubblico per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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