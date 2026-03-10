Lavori all’ex Mulino | Enna si riqualifica

Sono in programma interventi di riqualificazione presso l’ex Mulino di Enna, con i lavori che stanno per iniziare. Il Comune ha già emanato i divieti necessari per procedere con l’intervento. La zona sarà interessata da questi lavori che mirano a migliorare l’area e a rinnovarla. La riqualificazione dell’ex Mulino rappresenta un passo importante per la città.

Interventi di riqualificazione stanno per iniziare presso l'ex Mulino di Enna, dove il Comune ha già emanato i divieti necessari. Il territorio siciliano, spesso caratterizzato da una gestione complessa delle risorse pubbliche, vede ora un'azione concreta sul fronte dei lavori pubblici nella provincia di Enna. L'inizio dei cantieri all'ex Mulino rappresenta un passo verso lo sviluppo infrastrutturale della regione, sebbene la burocrazia locale abbia dovuto imporre restrizioni immediate per garantire la sicurezza durante le opere.

