In seguito alle recenti alluvioni, sono in corso sopralluoghi per verificare lo stato di diversi infrastrutture. Sono stati individuati ponti da riparare, assetti stradali da consolidare e sistemi di regimazione delle acque da mettere in sicurezza. Sono inoltre stati controllati i sottopassi stradali, che necessitano di interventi di manutenzione e sistemazione per ripristinare la viabilità.

Ponti da sistemare, assetti stradali da consolidare, acque da regimare, sottopassi stradali da adeguare: a Carmignano giorni di sopralluoghi per l’assessore ai lavori pubblici Chiara Fratoni e il responsabile dell’ufficio opere pubbliche l’ingegner Stefano Venturi, accompagnati da altri tecnici comunali. "Una prima ricognizione - spiega l’assessore Fratoni - è per verificare progetti ed interventi post alluvione. Sono le azioni di ripristino e di ricostruzione di quelle parti del territorio, in prossimità di rii e fossi, fortemente lesionate dopo la piena del novembre 2023, che colpì soprattutto Seano, ma che fece danni in altre zone del Montalbano". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori post alluvione. Sopralluoghi in corso

