Lavori post alluvione Sopralluoghi in corso
In seguito alle recenti alluvioni, sono in corso sopralluoghi per verificare lo stato di diversi infrastrutture. Sono stati individuati ponti da riparare, assetti stradali da consolidare e sistemi di regimazione delle acque da mettere in sicurezza. Sono inoltre stati controllati i sottopassi stradali, che necessitano di interventi di manutenzione e sistemazione per ripristinare la viabilità.
Ponti da sistemare, assetti stradali da consolidare, acque da regimare, sottopassi stradali da adeguare: a Carmignano giorni di sopralluoghi per l’assessore ai lavori pubblici Chiara Fratoni e il responsabile dell’ufficio opere pubbliche l’ingegner Stefano Venturi, accompagnati da altri tecnici comunali. "Una prima ricognizione - spiega l’assessore Fratoni - è per verificare progetti ed interventi post alluvione. Sono le azioni di ripristino e di ricostruzione di quelle parti del territorio, in prossimità di rii e fossi, fortemente lesionate dopo la piena del novembre 2023, che colpì soprattutto Seano, ma che fece danni in altre zone del Montalbano". 🔗 Leggi su Lanazione.it
