Post-alluvione a Verucchio assegnati lavori per quasi un milione di euro

Il Comune di Verucchio ha affidato, il 31 dicembre, lavori per circa un milione di euro a una ditta di San Leo, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza della rete stradale danneggiata dalle recenti alluvioni. Questi interventi mirano a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza e a prevenire futuri rischi lungo le strade del territorio comunale.

POST ALLUVIONE - Si sono conclusi nelle scorse settimane i lavori che restituiranno il palazzetto “Giorgio Gadoni” ai cittadini e alle famglie di Sant’Agata sul Santerno - facebook.com facebook

#Ricostruzione post #alluvione. A #Modigliana (FC) inaugurato il nuovo ponte di Ca’ Stronchino, ricostruito in un anno grazie anche alle donazioni di Fondazioni e istituzioni private. La #notizia regioneer.it/CaStronchino-2… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.