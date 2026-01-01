Post-alluvione a Verucchio assegnati lavori per quasi un milione di euro
Il Comune di Verucchio ha affidato, il 31 dicembre, lavori per circa un milione di euro a una ditta di San Leo, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza della rete stradale danneggiata dalle recenti alluvioni. Questi interventi mirano a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza e a prevenire futuri rischi lungo le strade del territorio comunale.
Il 31 dicembre il Comune di Verucchio ha assegnato a una ditta di San Leo lavori di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale dopo i danni subiti dalle alluvioni.L'importo complessivo delle opere ammonta a quasi un milione di euro.Nello specifico: palificata e guard rail in via Mondaini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
