Post-alluvione a Verucchio assegnati lavori per quasi un milione di euro

Il Comune di Verucchio ha affidato, il 31 dicembre, lavori per circa un milione di euro a una ditta di San Leo, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza della rete stradale danneggiata dalle recenti alluvioni. Questi interventi mirano a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza e a prevenire futuri rischi lungo le strade del territorio comunale.

