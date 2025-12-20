Stop ai lavori Aca | corso Vittorio Emanuele II torna a doppio senso ultimi interventi dopo le feste natalizie
Torna a doppio senso di marcia corso Vittorio Emanuele II con lo stop dei lavori del cantiere Aca che, dopo le feste, ripartiranno per essere ultimati. Un intervento, quello in corso, in cui mancano da ultimare alcune installazioni tecniche e le necessarie fasi di collaudo per cui la fase più. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Stop ai lavori Aca: corso Vittorio Emanuele II torna a doppio senso per tutto il periodo delle feste - Il 7 gennaio si riparte da via Chieti, ma il grosso dei lavori, sottolinea l'amministratore unico Brandelli, è fatto e i lavori di ripristino dell’asse viario centrale, ... ilpescara.it
Pescara, Conferenza stampa ACA e Comune sui lavori di riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele - Domani, sabato 20 dicembre 2025, alle ore 11:30, si terrà una conferenza stampa all’incrocio tra piazza Sacro Cuore e corso Vittorio Emanuele per discutere dei lavori realizzati dall’ACA su corso Vitt ... abruzzonews24.com
VIDEO| L’albero di Natale degli Amici di corso Vittorio è il cantiere Aca: "Le palline ‘sospese’ come i lavori infiniti" - Questa l'iniziativa promossa dall'associazione per denunciare di aver saputo dello stop dal 20 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 dalla stampa a fronte di date "sparate a caso" e lavori che non finiscono ... ilpescara.it
