I chiarimenti dell' Aca per la riapertura di corso Vittorio Emanuele II e gli altri cantieri in città
L'Aca ha pubblicato chiarimenti riguardo alla riapertura di corso Vittorio Emanuele II e ai lavori in corso a Pescara, in particolare nel cantiere tra via Stradonetto e via Tiburtina Valeria. Questi aggiornamenti forniscono indicazioni utili per cittadini e operatori, garantendo una migliore comprensione delle modalità di riapertura e delle attività di cantiere in corso nella città.
