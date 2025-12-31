I chiarimenti dell' Aca per la riapertura di corso Vittorio Emanuele II e gli altri cantieri in città

L'Aca ha pubblicato chiarimenti riguardo alla riapertura di corso Vittorio Emanuele II e ai lavori in corso a Pescara, in particolare nel cantiere tra via Stradonetto e via Tiburtina Valeria. Questi aggiornamenti forniscono indicazioni utili per cittadini e operatori, garantendo una migliore comprensione delle modalità di riapertura e delle attività di cantiere in corso nella città.

L'Aca fornisce alcuni chiarimenti relativamente alla riapertura di corso Vittorio Emanuele II e agli altri lavori in corso nella città di Pescara, nello specifico il cantiere tra via Stradonetto e via Tiburtina Valeria.E lo fa replicando alle osservazioni del consigliere regionale Antonio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

