Un gruppo di vandali ha danneggiato il cippo dedicato a Venanzio Gabriotti, situato sull’argine del torrente Scatorbia. L’atto si è verificato in un’area che rappresenta un simbolo della memoria storica della città. La scena del vandalismo è stata scoperta nelle ultime ore, lasciando il monumento visibilmente danneggiato. Nessuno è stato ancora identificato o fermato.

Un atto di vandalismo ha colpito un luogo simbolo della memoria storica cittadina: l’area che ospita il cippo dedicato a Venanzio Gabriotti, sul greto del torrente Scatorbia. La scoperta è avvenuta nella mattinata di ieri, grazie alla segnalazione di un cittadino che, durante una passeggiata nel luogo dove l’eroe della Resistenza tifernate fu fucilato il 9 maggio 1944, ha notato alcuni danneggiamenti. La staccionata in legno posta sul retro del monumento, installata a protezione dei visitatori, è stata divelta e i pali sono stati gettati nelle acque del torrente. Anche il monumento commemorativo presenta segni di deterioramento sospetti: sulla sommità del cippo il rivestimento in pietra appare ulteriormente sgretolato rispetto al passato, mentre dal selciato circostante è stata staccata una pietra in porfido. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'attacco dei vandali. Danneggiato il cippo dell'eroe della Resistenza

