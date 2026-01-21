Vandali ai Giardini del Cassero Oltraggiato il cippo dei martiri

Nella giornata di oggi, i Giardini del Cassero sono stati teatro di un atto di vandalismo ai danni del cippo dei martiri. Ignoti hanno imbrattato la targa dedicata alla Resistenza con scritte offensive, disturbando il rispetto e la memoria delle figure commemorative. Questo episodio rappresenta un intervento ingiurioso in un luogo simbolico, che invita alla riflessione sul valore della memoria storica e sul rispetto dei monumenti pubblici.

Con un pennarello in vernice è stata oltraggiata da ignoti la targa alla Resistenza dei giardini del Cassero dove sono apparse scritte ingiuriose accanto ai nomi dei martiri impressi sul cippo, prima tappa del percorso delle " pietre della memoria ". "Il vandalismo che ha colpito la targa, non è solo un atto di inciviltà, ma un'offesa gravissima alla memoria storica della città", dice il sindaco nell'esprimere ferma condanna a quanto accaduto nelle scorse ore. "Un oltraggio che colpisce direttamente il ricordo del sacrificio di 34 militari tifernati, simboli indelebili di un'epoca di lotta per la conquista della libertà".

