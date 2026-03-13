Un uomo di 37 anni, ritenuto affiliato al clan Gionta, è stato arrestato dopo essere stato latitante dal luglio scorso. L’arresto è avvenuto a Torre Annunziata, nel Napoletano, dove l’uomo era nascosto. La sua identificazione e cattura sono state confermate dalle forze dell’ordine, che lo hanno trovato e fermato in un’operazione condotta nelle ultime ore.

Tempo di lettura: < 1 minuto Era latitante dallo scorso mese di luglio: arrestato 37enne ritenuto affiliato al clan Gionta, organizzazione camorristica operante a Torre Annunziata e nei comuni limitrofi. A localizzarlo sono stati sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, coadiuvati dallo squadrone eliportato cacciatori di Calabria. L’uomo (del quale non sono state rese note le generalità) si era sottratto all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso, reati in materia di armi, traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura partenopea emessa complessivamente a carico di 19 persone, tutte ritenute riconducibili al clan Gionta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Latitante dallo scorso luglio, arrestato esponente clan nel Napoletano

Articoli correlati

Arrestato latitante del clan Gionta a Torre Annunziata: irreperibile dal luglio 2025I Carabinieri del Nucleo Investigativo, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, lo hanno catturato in un cunicolo nascosto...

Cunicolo segreto: arrestato il latitante del clan GiontaUn 37enne affiliato al clan Gionta è stato catturato dopo mesi di latitanza, nascosto in un cunicolo segreto all’interno di un rudere abbandonato.

Una selezione di notizie su Latitante dallo scorso luglio arrestato...

Temi più discussi: Torre Annunziata, arrestato latitante clan Gionta: era sfuggito al blitz anticamorra del luglio scorso; Blitz anticamorra a Torre Annunziata, arrestato Pasquale Romito: era latitante dal 15 luglio; Operazione Skyfall, arrestato a Siderno il latitante Francesco Costa: era irreperibile da novem; In fuga tra le vie di Treviglio, fermato un latitante condannato per furto.

Torre Annunziata, catturato latitante clan GiontaEra sfuggito all'arresto lo scorso luglio. A nasconderlo nella propria abitazione un incensurato ora denunciato per favoreggiamento ... rainews.it

Arrestato il latitante del clan Gionta, era in fuga dall’estateEra in fuga dalla scorsa estate ma oggi è finito in manette anche Pasquale Romito, ritenuto un importante affiliato al clan Gionta di Torre Annunziata. Il latitante è stato catturato dai carabinieri. internapoli.it

CAMORRA, ARRESTATO LATITANTE: ERA NASCOSTO NEL RUDERE - facebook.com facebook

Arrestato a Tunisi il latitante Diego Bocciero, a capo del nuovo clan Partenio- Ricercato da dicembre, accusato di estorsione pluriaggravata. I @_Carabinieri_ sono giunti a lui grazie all'analisi dei dati bancari e di viaggio dei fiancheggiatori @TgrRai x.com