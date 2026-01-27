Il progetto di trasporto pubblico gratuito per i giovani sotto i 26 anni, promosso dal Pd, mira a favorire l’accesso ai servizi di mobilità. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di politiche a sostegno della youth mobility e della sostenibilità urbana, puntando a migliorare la qualità della vita dei giovani e a promuovere un modello di mobilità più responsabile.

Sanchez in Spagna ha fatto alcune scelte, il governo Meloni ne ha fatte altre. Perché non prendere risorse dai centri in Albania e dal ponte sullo Stretto per investirle sui giovani e il tpl gratuito per loro? È una scelta di civiltà che stiamo ponendo ed è anche una sfida che parte dalla Toscana. Mi auguro che questa proposta possa diventare parte integrante del programma del campo largo per tornare al governo. Per bocca del vice presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, il Pd battezza il 2026 con una mozione che verrà discussa domani in consiglio regionale a sostegno della gratuità del trasporto pubblico locale per gli under 26. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Pd lancia il progetto Sanchez: "Trasporto pubblico gratis per chi ha meno di 26 anni"

