L' assessore Magnacca | Nel 2025 calo degli incidenti sul lavoro ma serve più impegno per evitarli
Di incidenti sul lavoro se ne continuano a registrare e dopo l'ultimo avvenuto nel Chietino dove tre operai sono caduti da una impalcatura restando gravemente feriti, a intervenire è l'assessore regionale al Lavoro Tiziana Magnacca che riportando i numeri 2025 dell'Inail sottolinea il calo dei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Incidenti mortali sul lavoro: "Più che raddoppiati nel 2025"
Leggi anche: Incidenti stradali: nel primo semestre 2025 vittime in calo del 6,8%, ma resta lontano l’obiettivo europeo
Magnacca: “L’Abruzzo investe sui giovani e sulle competenze per costruire il suo futuro”; Auto, Marsilio: “Revisione regolamento emissioni primo passo di buon senso”; Lavoro, Magnacca: “Impegno comune per ridurre il rischio di incidenti”.
L'assessore Magnacca: "Nel 2025 calo degli incidenti sul lavoro, ma serve più impegno per evitarli" - Secondo i dati Inail sono stati 15 i decessi nel 2025 e seppur meno del 2024 l'assessore richiama alla responsabilità e l'azione condivisa per far sì che il numero scenda drasticamente ... ilpescara.it
Lavoro, Magnacca: “Impegno comune per ridurre il rischio di incidenti” - L’assessore regionale al Lavoro, Tiziana Magnacca, commenta a distanza di 24 ore dall’incidente che ha causato il ferimento di tre operai ... laquilablog.it
L'assessore Magnacca sull'occupazione in Abruzzo: "Dato in crescita e sopra la media nazionale" - L'assessore regionale Tiziana Magnacca ha commentato i dati dell'Istat del mercato del lavoro del primo semestre di quest’anno ... ilpescara.it
L’assessore regionale al Lavoro, Tiziana Magnacca, commenta a distanza di 24 ore dall’incidente che ha causato il ferimento di tre operai - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.