L’arte della resistenza | prosegue la stagione teatrale della Locride

La stagione teatrale della Locride continua con un nuovo spettacolo in scena a Caulonia Marina domenica 15 marzo. L’evento, intitolato “L’arte della resistenza”, rientra nella XXXII edizione e affronta temi legati al lavoro, ai sogni, ai compromessi e alle rinunce. Lo spettacolo si svolge all’interno di un teatro nel teatro, offrendo un’esperienza che coinvolge il pubblico con una narrazione intensa e diretta.

La rassegna a cura del Centro Teatrale Meridionale, per la Direzione artistica di Domenico Pantano, si conferma un'occasione unica per assistere a spettacoli prestigiosi e originali. L'Auditorium Casa della Pace A. Frammartino ospiterà domenica prossima alle ore 18.30, lo spettacolo scritto e diretto da Claudio Zappalà, con gli attori Federica D'Amore, Chiara Buzzone, Salvatore Galati e Roberta Giordano. Una produzione Centro Teatrale Meridionale. L'indagine parte da una domanda che genera tutte le successive: "Si può fare teatro quando si è depressi?" E quindi: Cosa si può fare quando si è depressi?

