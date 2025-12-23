Cimento invernale della Locride | torna la sfida nelle acque del Mar Ionio

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cimento invernale della Locride torna quest’anno per la sua quattordicesima edizione, offrendo agli appassionati di nuoto in acque fredde un’occasione di sfida e passione. L’evento si svolge nelle acque del Mar Ionio, mantenendo viva una tradizione che unisce praticanti e appassionati della zona. Un’opportunità di confronto e scoperta in un contesto naturale e autentico, nel rispetto delle norme di sicurezza e dell’ambiente.

La tradizionale sfida nelle acque del Mar Ionio d’inverno continua e giunge quest’anno alla sua quattordicesima edizione. L’associazione Zephyria, nella figura del suo presidente, Annunziato Gentiluomo, la realtà associativa Salvamento Locride Mare, attraverso il suo direttore Giuseppe Pelle, e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

