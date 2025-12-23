Cimento invernale della Locride | torna la sfida nelle acque del Mar Ionio

La Cimento invernale della Locride torna quest’anno per la sua quattordicesima edizione, offrendo agli appassionati di nuoto in acque fredde un’occasione di sfida e passione. L’evento si svolge nelle acque del Mar Ionio, mantenendo viva una tradizione che unisce praticanti e appassionati della zona. Un’opportunità di confronto e scoperta in un contesto naturale e autentico, nel rispetto delle norme di sicurezza e dell’ambiente.

La tradizionale sfida nelle acque del Mar Ionio d’inverno continua e giunge quest’anno alla sua quattordicesima edizione. L’associazione Zephyria, nella figura del suo presidente, Annunziato Gentiluomo, la realtà associativa Salvamento Locride Mare, attraverso il suo direttore Giuseppe Pelle, e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Autorità del Mar Ionio: Gugliotti è presidente Leggi anche: Priaruggia: cimento invernale e pulizia della baia dai rifiuti: 160 persone in spiaggia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Locri, torna il Cimento invernale della Locride; Il 26 dicembre a Locri il XIV Cimento invernale della Locride - Calabria Reportage; Le elezioni per il rinnovo delle RSU e dei RLSA di Sorical hanno registrato un importante risultato per la Femca Cisl Calabria; Cosenza, maxi operazione della Polizia contro la criminalità diffusa. Tutto pronto per il XIV Cimento invernale della Locride - La tradizionale sfida alle acque del Mar Ionio d’inverno continua e giunge quest’anno alla sua quattordicesima edizione. reggiotv.it

Il 26 dicembre a Locri il XIV Cimento invernale della Locride - Le realtà Zephyria, Salvamento Locride Mare e ArtInMovimento in sinergia per la quattordicesima edizione del Cimento invernale a Locri, all’altezza di Piazza Nosside, giovedì 26 dicembre 2025 alle ore ... politicamentecorretto.com

Diano Marina, dopo 13 anni torna il cimento invernale - Prendere la rincorsa, tuffarsi nelle acque gelide e sfidare le temperature rigide per iniziare l’anno con un tocco di adrenalina, coraggio e tradizione: dopo ben 13 anni di assenza, ... riviera24.it

Dopo 13 anni torna il Cimento Invernale: i dianesi sfidano le acque gelide x.com

Dopo 13 anni torna il Cimento Invernale: i dianesi sfidano le acque gelide Leggi l'articolo:https://www.lavocediimperia.it/2025/12/22/leggi-notizia/argomenti/eventi-7/articolo/dopo-13-anni-torna-il-cimento-invernale-i-dianesi-sfidano-le-acque-gelide.html - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.