Le Rsa lombarde tornano a sollevare la questione del finanziamento per l’assistenza ai malati di Alzheimer. In occasione della Conferenza delle Regioni, è stata avanzata una proposta di legge che riguarda il diritto dei pazienti gravissimi a non sostenere i costi. Nonostante i circa cento milioni di euro annui destinati alla malattia, le risorse risultano insufficienti per garantire un’assistenza adeguata.

I cento milioni di euro l’anno per l’Alzheimer stanziati in Finanziaria non bastano per le Rsa lombarde. E così le strutture tornano alla carica sulla questione delle rette degli anziani non autosufficienti gravissimi. A sostenerle il Patto per la non autosufficienza, già promotore della discussa riforma sull’assistenza agli anziani. Insieme hanno bussato alla porta della Conferenza delle regioni con una nuova proposta emendativa della normativa di settore, puntando a fermare le azioni giudiziarie dei malati che rientrano nella casistica eccezionale di chi avrebbe diritto a una copertura totale della spesa da parte del Servizio sanitario regionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Rette Alzheimer”, le Rsa tornano alla carica: in Conferenza delle Regioni proposta di legge contro il diritto dei malati gravissimi a non pagare

