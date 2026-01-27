Sta fiorendo a Cesena il primo giardino pubblico terapeutico per i malati di Alzheimer | partiti i lavori

A Cesena sta nascendo il primo giardino pubblico terapeutico dedicato ai malati di Alzheimer. Situato nei Giardini pubblici di Corso Garibaldi, questo spazio mira a offrire un ambiente naturale di supporto e benessere. I lavori sono appena iniziati, segnando un passo importante nell’ambito delle strutture dedicate alla cura e alla qualità della vita delle persone affette da questa malattia.

Tutti hanno un luogo del cuore nella natura. A Cesena, uno di questi spazi si prepara a diventare ancora più speciale: nell'area verde dei Giardini pubblici, sul lato affacciato su Corso Garibaldi, fiorisce proprio in questi giorni il primo Giardino Alzheimer d'Italia progettato per un parco.

