S&P conferma rating BBB+ dell' Italia alza outlook a positivo Giorgetti | La credibilità italiana non conosce soste

L'agenzia di rating Standard & Poor's ha confermato il giudizio BBB+ per l’Italia, ma ha deciso di migliorare l’outlook da stabile a positivo. La notizia arriva pochi giorni dopo le parole di Giorgetti, che ha detto che la credibilità italiana non conosce soste. La decisione dell’agenzia è vista come un segnale di fiducia nelle prospettive economiche del paese.

S&P conferma il rating dell'Italia 'BBB+' e alza l'outlook da stabile a positivo. E' quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia. Le motivazioni «Le prospettive positive riflettono la nostra aspettativa che, nonostante la persistente incertezza nel commercio internazionale, il settore privato continuerà a sostenere i surplus delle partite correnti» mentre il settore pubblico «dovrebbe ridurre gradualmente il suo indebitamento netto, avviando il debito su una lenta traiettoria discendente entro il 2028», afferma S&P. Le reazioni «La traiettoria di maggiore credibilità verso l’Italia non conosce soste. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - S&P conferma rating BBB+ dell'Italia, alza outlook a positivo. Giorgetti: «La credibilità italiana non conosce soste» Approfondimenti su S P giudizio S&P conferma rating BBB+ dell'Italia, alza outlook a positivo S&P conferma il rating BBB+ dell'Italia e alza l’outlook da stabile a positivo. Moody’s alza il rating dell’Italia a Baa2: outlook passa a stabile Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su S P giudizio Argomenti discussi: S&P Global Ratings valuta oggi il debito italiano: le precedenti revisioni e prospettive future; Zurich, S&P conferma rating AA dopo annuncio su possibile acquisizione; S&P conferma i rating ’B-/B’ del Madagascar, rimuove il CreditWatch - Investing.com; Asset management, settore stabile ma nel 2026 cresce la pressione da rischi e regolamentazione. S&P conferma rating BBB+ dell'Italia, alza outlook a positivoS&P conferma il rating dell'Italia 'BBB+' e alza l'outlook da stabile a positivo. E' quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia. Le motivazioni ... ilmattino.it S&P, stasera il verdetto sull'ItaliaAGI - Stasera, dopo la chiusura di Wall Street e quindi dalle ore 22, è atteso il verdetto dell'agenzia internazionale di rating S&P Global Ratings sull'Italia. Non sono attese conferme dopo che a ott ... msn.com "La mia Presidenza non è un riconoscimento personale, ma la conferma che l’Italia torna a contare in Europa. Il lavoro serio del Governo Meloni porta risultati concreti." Leggi l’intervista sul Secolo d’Italia https://www.secoloditalia.it/2026/01/gardini-la- - facebook.com facebook "L'Italia conferma il suo ruolo di grande potenza esportatrice europea salendo al secondo posto sul podio, subito dietro la Germania. Le esportazioni rappresentano il 40% del suo PIL". Leggi la dichiarazione del Ministro @Antonio_Tajani e l'articolo su x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.