Mansfield ospita l’Arsenal e il Chelsea affronta il Wrexham al quinto turno

L’Arsenal sfida il Mansfield nel quinto turno della FA Cup, perché il sorteggio ha messo di fronte due squadre di categorie diverse. La partita si gioca a Mansfield, nella cittadina che conta circa 25.000 abitanti, e rappresenta un’opportunità importante per la squadra ospite di avanzare nel torneo.

2026-02-16 22:06:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’Arsenal si recherà contro il Mansfield Town, squadra della League One, nel quinto turno della FA Cup, dopo che il sorteggio ha prodotto diversi gustosi pareggi nella competizione. Gli Stags si sono guadagnati il??loro appuntamento glamour battendo Burnley, mentre i pesi massimi della Premier League Manchester City e Newcastle sono stati accoppiati insieme. Mansfield guadagna una ricompensa per Burnley sconvolto. Sabato Mansfield si è assicurato uno dei risultati più importanti del turno battendo 2-1 i lottatori della Premier League Burnley a Turf Moor. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Mansfield ospita l’Arsenal e il Chelsea affronta il Wrexham al quinto turno Il Chelsea affronta un potenziale scontro con l’Arsenal mentre il Manchester City pareggia il Newcastle Il Chelsea si prepara a un possibile scontro con l’Arsenal, alimentando l’attesa per le prossime sfide di Premier League. Liverpool supera il Brighton e avanza al quinto turno di FA Cup. Il Liverpool ha battuto il Brighton con un gol decisivo nel secondo tempo, portandosi al quinto turno della FA Cup. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. . `, Dal 7 al 22 febbraio 2025, Ragusa ospita una mostra che chiude simbolicamente il Centenario di Andrea Camilleri con uno sguardo rivolto al presente. Negli spazi del Centro Co - facebook.com facebook