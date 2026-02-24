Arsenal-Chelsea | è super il bilancio di Arteta quando affronta i blues Gunners favoriti
Arteta ha ottenuto risultati eccellenti contro i Blues, grazie alla sua strategia efficace e alla determinazione della squadra. La causa di questi successi risiede nella sua capacità di motivare i giocatori e di adattare il gioco alle caratteristiche avversarie. Durante le partite, i Gunners si sono dimostrati più competitivi e concreti, contribuendo a mantenere il primo posto in campionato. La sfida tra Arsenal e Chelsea si prospetta intensa e aperta.
I precedenti danno ragione ad Arteta, che cerca la vittoria contro i blues per difendere il primo posto in Premier League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leeds Arsenal 0-4: poker da sogno per Arteta, Gunners a +7 e in mini-fuga in vetta. Come è andato il match!L’Arsenal ha battuto il Leeds 4-0 in trasferta e si prende tre punti fondamentali per la corsa al primo posto.
Arteta rivendica la posizione dell’Arsenal come un “privilegio” poiché i Gunners puntano al quadruploMikel Arteta ha dichiarato che l’Arsenal si sente fortunato di essere ancora in corsa per quattro titoli, perché la squadra ha dimostrato grande determinazione in campionato, in Champions League, in FA Cup e in Carabao Cup.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: Quarti di finale di Women's Champions League: Man Utd-Bayern, Madrid-Barcelona, Arsenal-Chelsea, Wolfsburg-OL; Premier League: il City batte il Newcastle, Arsenal ora solo a +2; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Arsenal-OH Leuven 3-1 (7-1 agg): doppietta di Russo, ai quarti sarà sfida al Chelsea.
Quarti di finale di Women's Champions League: Man United-Bayern, Real Madrid-Barcelona, Arsenal-Chelsea, Wolfsburg-OL LyonnesTutti i dettagli e le curiosità sulle squadre che si affronteranno nei quarti di finale del 24/25 marzo e 1/2 aprile. it.uefa.com
Il Manchester City piega il Newcastle e va a -2 dall'Arsenal. Aston Villa e Chelsea frenano #premierleague #manchestercity #chelsea x.com
Risultati semifinali della Carabao Cup: 1) Arsenal-Chelsea (and.3-2) (rit.1-0) 2) Manchester City- Newcastle (and.2-0) (rit.3-1) - facebook.com facebook