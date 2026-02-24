Arsenal-Chelsea | è super il bilancio di Arteta quando affronta i blues Gunners favoriti

Arteta ha ottenuto risultati eccellenti contro i Blues, grazie alla sua strategia efficace e alla determinazione della squadra. La causa di questi successi risiede nella sua capacità di motivare i giocatori e di adattare il gioco alle caratteristiche avversarie. Durante le partite, i Gunners si sono dimostrati più competitivi e concreti, contribuendo a mantenere il primo posto in campionato. La sfida tra Arsenal e Chelsea si prospetta intensa e aperta.

© Gazzetta.it - Arsenal-Chelsea: è super il bilancio di Arteta quando affronta i blues. Gunners favoriti