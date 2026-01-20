In Fondazione la presentazione del libro ‘Foggia Come era come è come potrebbe essere’ dell' ex medico Costanzo Natale

Venerdì 23 gennaio alle 18, nella sala ‘Rosa del Vento’ della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, si terrà la presentazione del libro ‘Foggia. Come era, come è, come potrebbe essere’ dell'ex medico Costanzo Natale. L’evento offrirà uno sguardo sulla storia e le prospettive della città attraverso l’esperienza e le riflessioni dell’autore, contribuendo a un dialogo sulla sua evoluzione futura.

Venerdì 23 gennaio alle 18 nella sala 'Rosa del Vento' della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, si terrà la presentazione del volume 'Foggia. Come era, come è. come potrebbe essere' di Costanzo Natale, medico chirurgo ed ex primario del Policlinico di Foggia.

