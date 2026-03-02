A L’AQUILA UN GRANDE INCONTRO CON DANIEL LUMERA L’8 MARZO ALLE 0RE 17

A L’Aquila si terrà un incontro con Daniel Lumera l’8 marzo alle 17 presso l’Aula Magna della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza a Coppito. Il tema della giornata sarà “Abbracciare il Perdono”, un’occasione per discutere sui valori femminili del nuovo millennio e sul ruolo delle donne nel percorso culturale della città.

"Abbracciare il Perdono": un dialogo sui valori femminili del nuovo millennio, nel cammino di L'Aquila Capitale italiana della Cultura Aula Magna Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza – Coppito Daniel Lumera, ph. Laura Gruiz L'Aquila si prepara ad accogliere Daniel Lumera, l'8 marzo 2026, per un incontro pubblico, gratuito, dal titolo "Abbracciare il Perdono: i valori femminili del nuovo millennio", in programma alle ore 17.00 presso l' Aula Magna della Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza "Vincenzo Giudice" di Coppito, dove è stato necessario trasferire l'incontro – grazie alla disponibilità offerta dal Comando della Scuola – onde poter contenere le tante prenotazioni pervenute per lo straordinario evento.

