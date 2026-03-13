Qualche settimana fa, il quotidiano ha trattato il caso Landolfi, un ex ministro coinvolto in un procedimento giudiziario. In quel frangente si è parlato di una condanna, e ora si scopre che il coniuge di Landolfi, che è anche magistrato, ha ottenuto un incarico di prestigio. La vicenda si sviluppa in un contesto che lega aspetti giudiziari e professionali, senza entrare nel merito delle motivazioni.

Quando un paio di settimane fa il Tempo si è occupato del caso Landolfi, mai avremmo immaginato che la storia giudiziaria dell'ex ministro potesse racchiudere un "sequel" capace di illuminare come pochi altri i termini dell'attuale contesa referendaria. Tanto in più in presenza di un “taglia e cuci” che ha fatto subito apparire la sentenza come più figlia della tutela della casta togata che della sete di giustizia. Apposta per partorirla c'è voluto il forcipe arrugginito dell'art. 507, una reliquia del passato sopravvissuta nel nuovo Codice e che dà al giudice il potere di esperire la nuova prova ove sia «assolutamente necessario». Nel caso di specie, un pentito più spremuto di un limone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Landolfi, il giorno della condanna il coniuge magistrato ottiene un incarico prestigioso

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