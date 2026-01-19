Il femminicidio di Federica Torzullo il procuratore capo di Civitavecchia | La gravità indiziaria si concentra in via esclusiva all’indirizzo del coniuge varcando la soglia della precisione e della concordanza

Il femminicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara, ha portato alla scoperta del suo corpo e di prove evidenti. Le indagini del procuratore capo di Civitavecchia evidenziano un quadro indiziario che punta esclusivamente al coniuge. La vicenda sottolinea l'importanza di un’attenzione costante e di strumenti efficaci per prevenire e contrastare la violenza di genere.

Nessun altro è entrato nell'inchiesta. «La gravità indiziaria raccolta nel corso delle indagini si concentra in via esclusiva all’indirizzo del coniuge Carlomagno Agostino Claudio varcando la soglia della precisione e della concordanza» ha detto domenica sera il procuratore capo di Civitavecchia Alberto Liguori. La svolta domenica con il ritrovamento del corpo, di corporatura simile alla donna e con i suoi abiti, ma già da sabato erano state trovate tracce di sangue all'interno della villetta dove i coniugi abitavano insieme al figlio di 10 anni, ma anche sugli abiti da lavoro del marito, all'interno della sua auto e sul mezzo meccanico presente nell'azienda di cui è titolare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Claudio Carlomagno è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso Federica Torzullo. L'uomo è stato trasferito dal comando di Anguillara nel carcere di Civitavecchia. L'indagine si concentra sulle circostanze del suo decesso, sollevando ancora una volta il tema della violenza di genere. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Federica Torzullo, 41 anni di Anguillara Sabazia, è scomparsa l’8 gennaio scorso. Attualmente, il marito della donna è indagato per omicidio. La vicenda ha suscitato grande attenzione nell’area, mentre le indagini proseguono per chiarire le circostanze della scomparsa. Restano in corso le attività investigative per fare luce sulla vicenda e accertare eventuali responsabilità.

