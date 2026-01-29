L’ammiraglio Cavo Dragone | C’è la Nato l’esercito europeo non serve

L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che guida il Comitato militare della Nato da circa un anno, dice chiaramente che l’esercito europeo non è necessario. Durante un’intervista, ribadisce che la presenza della Nato rende superfluo un esercito continentale. Le sue parole arrivano in un momento in cui si discute molto di come rafforzare la difesa comune in Europa.

C’è la Nato, l’esercito europeo non serve. Parola dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che da un anno presiede il Comitato militare dell’Alleanza Atlantica ed è stato capo di stato maggiore della Difesa italiano. Secondo il militare «la Nato ha gli strumenti per rispondere alla crisi e ripensare sé stessa. Invece di parlare di esercito europeo, cerchiamo piuttosto nuovi modi di cooperazione militare tra Europa e Stati Uniti». Cavo Dragone parla in un’intervista al Corriere della Sera. La Nato e gli Usa. E quando gli fanno notare che gli Stati Uniti non hanno più voglia di farsi carico della difesa comune, l’ammiraglio sostiene: « È nel dna della Nato riflettere sul proprio ruolo, lo facciamo da 76 anni, continuando ad adattarci ai cambiamenti.🔗 Leggi su Open.online

