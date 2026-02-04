La Pistoia ha preso un altro giocatore. La squadra toscana ha annunciato l’ingaggio di Karvel Anderson, un veterano statunitense, che da domenica sarà a disposizione per la partita contro Forlì. Anderson prende il posto di Jazz Johnson, che è stato sostituito con questa mossa di mercato.

Colpo di mercato per Pistoia, che domenica affronterà Forlì con un prezioso uomo in più. Il club toscano ha infatti comunicato l’ingaggio del veterano Karvel Anderson, che ha firmato un accordo fino al termine della stagione. Nello scacchiere di Sacripanti prenderà il posto di Jazz Johnson, passato a Pesaro. Guardia classe ‘91, Anderson è già stato protagonista in serie A2 con la maglia di Imola (dal 2014 al 2016) e quindi con quella di Verona nel 202122, con cui ha poi disputato anche la massima serie la stagione successiva. Realizzatore puro, con tanti punti nelle mani, lo scorso anno ha militato tra le fila del Lokomotiv Kuban in Vtb League (8,3 punti di media in 16,6’), prima che un duro infortunio, esattamente dodici mesi fa, lo costringesse ai box. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I prossimi rivali hanno sostituito Jazz Johnson con un’altra guardia Usa. In Toscana ecco Karvel Anderson

Primo allenamento in biancorosso per 'Jazz' Johnson nella palestra Nord della Vitrifrigo Arena!! - facebook.com facebook

Pomeriggio di visite mediche presso Fisioclinics Pesaro per 'Jazz' Johnson sotto l'attenta supervisione del nostro staff medico - sanitario guidato dal Dott. Piero Benelli! x.com