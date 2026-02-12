La VL Pesaro vince all’ultimo secondo contro Cividale. Jazz Johnson segna i tiri liberi decisivi negli ultimi secondi, portando la squadra alla vittoria con un punteggio di 83-82. La partita è stata combattuta fino all’ultimo, e il talento americano ha deciso la sfida con i suoi tiri liberi.

Nel turno di Serie A2, VL Pesaro conquista una vittoria di misura sulla UEB Gesteco Cividale, chiudendo sul tabellone 82-83 grazie ai liberi decisivi realizzati da Jazz Johnson a 24 secondi dalla sirena. La sfida si è rivelata una battaglia equilibrata, decisa nel finale dall’atteggiamento freddo dei giocatori pesaresi e dalla precisione nei momenti clou. Per Cividale, a incidere sono stati Mastellari con 19 punti, Redivo con 17 e Freeman con 13. Per Pesaro, la voce Tambone ha messo a referto 25 punti accompagnati da 6 assist, mentre Jazz Johnson ha totalizzato 16 punti; sono stati gli unici due giocatori in doppia cifra a referto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Jazz Johnson trascina la VL Pesaro alla vittoria con i tiri liberi decisivi contro Cividale

Jazz Johnson si è presentato a Pesaro con grande entusiasmo.

La trattativa tra Vuelle e Jazz Johnson è ancora in stand-by.

