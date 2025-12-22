Maxi sconti sui risarcimenti e mani libere dai controlli | l'allarme dei giudici sulla riforma della Corte dei Conti
Con uno sprint di fine anno, il parlamento si prepara ad approvare in via definitiva la riforma della Corte dei Conti. Per l'associazione dei magistrati contabili, il testo rischia di ridimensionare in modo significativo il ruolo della Corte e di indebolire i controlli sulla legalità e sul corretto uso del denaro pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ponte sullo Stretto, no della Corte dei Conti. Meloni: 'Invasione dei giudici'. Schlein: 'Vuole mani libere'. Salvini: 'Andiamo avanti'
Leggi anche: Corte dei conti sotto attacco: lo scontro sul Ponte accelera la riforma che smantella i controlli dei magistrati contabili
