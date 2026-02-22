Concerto per l’Italia con Stefano Bollani Il 18 luglio palcoscenico in Piazza del Campo
Stefano Bollani suona durante il Concerto per l’Italia in Piazza del Campo. La manifestazione si tiene il 18 luglio, grazie al supporto della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Il musicista porta sul palco un programma di jazz e musica italiana, attirando un pubblico di appassionati. L’evento si inserisce in una serie di iniziative culturali estive nella città. La piazza si prepara ad accogliere centinaia di spettatori.
Il 18 luglio Piazza del Campo sarà palcoscencio del Concerto per l’Italia, realizzato con il sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. L’ Accademia Chigiana, in collaborazione con il Comune di Siena e la Rai – Radiotelevisione Italiana, proporrà una nuova edizione di uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana. Inserito, come da tradizione, nel quadro del Chigiana International Festival & Summer Academy, il Concerto per l’Italia vedrà protagonisti Daniel Harding, alla guida dell’ Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con la partecipazione del pianista Stefano Bollani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
