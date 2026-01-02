Qui Senigallia Vigor Gambini avvisa | Niente distrazioni
La Vigor Senigallia si prepara alla ripresa degli allenamenti dopo i festeggiamenti recenti. Con il derby contro la Maceratese imminente, mister Aldo Clementi si concentra sulla preparazione della squadra, sottolineando l'importanza di mantenere la concentrazione e evitare distrazioni. La formazione lavora intensamente in vista di un impegno fondamentale, con l’obiettivo di affrontare la sfida con la massima attenzione e determinazione.
Conclusi i festeggiamenti, la Vigor tornerà al lavoro oggi pomeriggio. Il derby contro la Maceratese è alle porte, ma ci sono ancora tanti aspetti che mister Aldo Clementi deve valutare. Modulo, interpreti. L’allenatore di Senigallia avrà il suo bel da fare per sciogliere tutti i suoi dubbi, in compenso però, nell’ultimo allenamento del 2025 si è apprezzata una Vigor assai motivata e concentrata. Nessuna novità dall’infermeria se non fosse che Simone Tonelli sta migliorando a vista d’occhio. L’esperto centrocampista vigorino ha partecipato a buona parte dell’ultima seduta al fianco dei compagni, ha corso e lavorato con il pallone, prima di immergersi nella sessione di allenamento differenziato con il preparatore atletico Massimo Massi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
