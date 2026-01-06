Akragas niente pause | mercoledì c’è il Gemini negli ottavi di Coppa Italia

Da agrigentonotizie.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Akragas torna in campo mercoledì alle 15 allo stadio Totò Russo di Aragona per gli ottavi di Coppa Italia contro il Gemini. Un impegno importante in un gennaio intenso, che richiede concentrazione e determinazione. La squadra affronta questa sfida senza pause, in un periodo di grande impegno e responsabilità.

Un gennaio senza tregua, fitto di appuntamenti e carico di responsabilità. L’Akragas torna subito in campo e lo fa per una sfida che conta: mercoledì, con calcio d’inizio alle 15 allo stadio Totò Russo di Aragona, va in scena l’andata degli ottavi di Coppa Italia contro il Gemini.La partita si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Coppa Italia Promozione, l'Akragas vince sulla Margheritese e passa agli ottavi

Leggi anche: Juve dominatrice assoluta negli ottavi di Coppa Italia! Doppio record polverizzato, nessuno come i bianconeri! La statistica da rullo compressore

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.