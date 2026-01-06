Akragas niente pause | mercoledì c’è il Gemini negli ottavi di Coppa Italia
L'Akragas torna in campo mercoledì alle 15 allo stadio Totò Russo di Aragona per gli ottavi di Coppa Italia contro il Gemini. Un impegno importante in un gennaio intenso, che richiede concentrazione e determinazione. La squadra affronta questa sfida senza pause, in un periodo di grande impegno e responsabilità.
Un gennaio senza tregua, fitto di appuntamenti e carico di responsabilità. L’Akragas torna subito in campo e lo fa per una sfida che conta: mercoledì, con calcio d’inizio alle 15 allo stadio Totò Russo di Aragona, va in scena l’andata degli ottavi di Coppa Italia contro il Gemini.La partita si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dopo la pausa natalizia, l’Akragas è tornata ad allenarsi a Fontanelle con una doppia seduta guidata da Seby Catania. I biancazzurri preparano la trasferta di sabato 3 gennaio contro il Pro Ragusa, prima gara del girone di ritorno - facebook.com facebook
