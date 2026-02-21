Luciano Capasso è scomparso da giorni a Saint Moritz dopo un’escursione | la madre offre ricompensa di 10mila euro

Luciano Capasso è scomparso il 18 febbraio a Saint Moritz, dove aveva fatto un'escursione in montagna. La sua famiglia ha annunciato di offrire una ricompensa di 10mila euro per chi fornisce indicazioni utili sul suo ritrovamento. Da giorni, nessuna traccia dello giovane, e le ricerche si sono estese in tutta la zona alpina. Le autorità locali continuano a cercarlo con squadre specializzate e droni. La famiglia aspetta notizie concrete.

Sono ore di angoscia per la famiglia di Luciano Capasso, 25 anni, scomparso il 18 febbraio a Saint Moritz, in Svizzera. Il giovane, originario di Qualiano, in provincia di Napoli, risulta disperso dopo essere uscito per un' escursione in montagna durante una giornata libera dal lavoro. Le operazioni di ricerca sono state avviate, ma al momento risultano ferme a causa delle condizioni meteo avverse. "Siamo in costante contatto con la Farnesina e con i carabinieri di Qualiano stiamo assistendo la famiglia in queste ore di forte apprensione", ha scritto il sindaco Raffaele de Leonardis, invitando "chiunque abbia notizie contatti immediatamente le autorità competenti".