Colpo in una villetta a Salerno | ladri in fuga con 60mila euro

Una serata di paura a Salerno, dove una villetta a Pastena è stata presa di mira da ladri in fuga con 60 mila euro. L’episodio si è verificato durante la sera di martedì, quando ignoti sono penetrati nell’appartamento approfittando dell’assenza dei proprietari, lasciando dietro di sé un’impressionante cifra rubata. Un colpo che riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza nel quartiere.

Furto in appartamento nella serata di martedì a Pastena, dove ignoti si sono introdotti in un'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari, portando via un bottino consistente. Il colpo - riporta Il Mattino - è stato messo a segno in località Paradiso di Pastena, all'interno di una.

