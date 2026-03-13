L’Acropoli di Atene | storia geometria e simboli nella conferenza di Manrico Bissi al Circolo dell’Unione

Durante una conferenza al Circolo dell’Unione, Manrico Bissi ha parlato dell’Acropoli di Atene, analizzando aspetti storici, geometrici e simbolici del sito. Ha ricordato che in passato la collina era chiamata

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Non tutti sanno che un tempo la collina dell’Acropoli ateniese era detta "Cecropia", dal nome del mitico re Cecrope che per primo avrebbe governato la città, costruendone la roccaforte politico-religiosa appunto sull’Acropoli. A prescindere dai miti, è accertato che in epoca micenea sull’Acropoli si trovava un palazzo reale e un’area di culto consacrata alla dea Atena. L’aspetto attuale dell’Acropoli è tuttavia derivato dagli interventi di età classica, compiuti in particolare al tempo di Pericle (sec. V a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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