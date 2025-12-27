Stragi nazifasciste e ristori: il senatore dem Dario Parrini continua la sua "battaglia" per l’ Empolese Valdelsa. E non solo. Battaglia che però ha avuto una battuta d’arresto "con il Governo che ha dato parere negativo, e fatto bocciare dalla maggioranza, due mie proposte che miravano a risolvere due dei tanti problemi di equità", racconta il diretto interessato. Il primo emendamento, sottoposto nell’ambito della Legge di bilancio, puntava a rifinanziare di 10 milioni di euro l’anno il fondo per risarcire gli eredi delle vittime dei campi di sterminio o degli eccidi "così da ridurre il rischio di interruzione dei pagamenti a fronte di sentenze definitive, per mancanza di risorse nel fondo stesso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stragi nazifasciste. Il rebus risarcimenti: "Bocciato il rifinanziamento del fondo per le vittime"

Leggi anche: Stragi nazifasciste. Il procuratore incontra i ragazzi

Leggi anche: Storia, memoria e giustizia: la mostra a Padova sulle stragi nazifasciste

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Stragi nazifasciste. Il rebus risarcimenti: Bocciato il rifinanziamento del fondo per le vittime.

Stragi nazifasciste. Il rebus risarcimenti: "Bocciato il rifinanziamento del fondo per le vittime" - Il senatore dem Dario Parrini aveva presentato un emendamento anche per riaprire nel 2026 i termini utili agli eredi per far causa "Le sentenze che riconoscono i crimini di guerra aumentano ma... msn.com