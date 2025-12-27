Stragi nazifasciste Il rebus risarcimenti | Bocciato il rifinanziamento del fondo per le vittime
Stragi nazifasciste e ristori: il senatore dem Dario Parrini continua la sua "battaglia" per l’ Empolese Valdelsa. E non solo. Battaglia che però ha avuto una battuta d’arresto "con il Governo che ha dato parere negativo, e fatto bocciare dalla maggioranza, due mie proposte che miravano a risolvere due dei tanti problemi di equità", racconta il diretto interessato. Il primo emendamento, sottoposto nell’ambito della Legge di bilancio, puntava a rifinanziare di 10 milioni di euro l’anno il fondo per risarcire gli eredi delle vittime dei campi di sterminio o degli eccidi "così da ridurre il rischio di interruzione dei pagamenti a fronte di sentenze definitive, per mancanza di risorse nel fondo stesso". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Stragi nazifasciste. Il procuratore incontra i ragazzi
Leggi anche: Storia, memoria e giustizia: la mostra a Padova sulle stragi nazifasciste
Stragi nazifasciste. Il rebus risarcimenti: Bocciato il rifinanziamento del fondo per le vittime.
Stragi nazifasciste. Il rebus risarcimenti: "Bocciato il rifinanziamento del fondo per le vittime" - Il senatore dem Dario Parrini aveva presentato un emendamento anche per riaprire nel 2026 i termini utili agli eredi per far causa "Le sentenze che riconoscono i crimini di guerra aumentano ma... msn.com
Strage nazifascista della Valle del But, il tribunale stabilisce il risarcimento per gli eredi - Ottantuno anni sono serviti per stabilire che si trattò di crimini di guerra e contro l’umanità. ecovicentino.it
Eccidio della Valle del But, dopo 81 anni stabilito il risarcimento: «2,8 milioni per i familiari di 14 delle 52 vittime» - Il Tribunale di Trieste ha stabilito il risarcimento per i parenti delle vittime di una delle più cruente stragi nazifasciste: nel luglio del 1944 52 persone vennero massacrate per rappresaglia e terr ... corriere.it
Sorgente di vita Domenica 14/12 ore 7.30 su #Rai3 e #RaiPlay Giovani tedeschi e italiani si confrontano sui luoghi delle stragi nazifasciste nella Seconda guerra mondiale. È il progetto “Le memorie degli altri” realizzato dal Centro italo-tedesco Villa Vigoni s x.com
Il Tribunale di Trieste ha stabilito il risarcimento per i parenti delle vittime di una delle più cruente stragi nazifasciste: l’eccidio della Valle del But - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.