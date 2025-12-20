Il tasso NEET 15-34 anni scende al 14,5% nel secondo trimestre 2025 ma il divario di genere si allarga | 251mila giovani in meno rispetto allo stesso periodo del 2024

Il tasso NEET tra 15 e 34 anni si attesta al 14,5% nel secondo trimestre 2025, con una diminuzione rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il divario di genere si amplia, con 251mila giovani in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. Il fenomeno NEET in Italia registra un miglioramento nel secondo trimestre 2025, ma le criticità strutturali persistono.

Il fenomeno NEET in Italia registra un miglioramento nel secondo trimestre 2025, ma le criticità strutturali persistono. Il tasso complessivo tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni scende dal 16,7% del secondo trimestre 2024 al 14,5%, con un calo in termini assoluti di 251mila unità, da circa 1 milione 999mila a 1 milione 748mila. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

