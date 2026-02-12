Agente della Questura sanzionato per un post critico sui politici scritto sui social il Consiglio di Stato annulla la multa

Il Consiglio di Stato ha cancellato la multa che un agente della Questura di Rimini aveva ricevuto nel 2020. L'agente aveva scritto un post sui social criticando alcuni politici. Il Tar dell’Emilia-Romagna aveva già respinto il suo ricorso, ma ora la decisione è stata ribaltata. La multa, pari a un sesto dello stipendio, non sarà più applicata.

Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar dell'Emilia-Romagna che, il 19 marzo 2024 aveva respinto il ricorso dell'agente di Polizia di Stato contro la sanzione ricevuta dalla Questura di Rimini il 28 maggio 2020, con una multa pari a un sesto dello stipendio. La causa erano le sue esternazioni contro i politici sui social. Il Consiglio di Stato annulla dunque il provvedimento dopo l'udienza pubblica dello scorso 16 dicembre. All'epoca dei fatti l'agente aveva la qualifica di assistente capo coordinatore alla Questura di Rimini ed era addetto al servizio di vigilanza dell'edificio.

