Tra pochi giorni è natale e le forze dell’ordine non si dimenticano dei più fragili. A decorare i quaderni donati ai piccoli pazienti del reparto pediatrico nell’ospedale di Grosseto ci ha pensato la mascotte della Guardia di Finanza, Finzy. Una delegazione di finanzieri guidata dal comandante provinciale, colonnello Diego Patriarca, si è invece occupata di portare i doni ai bambini. Il personale delle Fiamme gialle ha incontrato lo staff dell’ospedale Misericordia, alla presenza della direttrice del reparto, Susanna Falorni, del direttore dell’Emergenza urgenza, Mauro Breggia e di Michele Dentamaro, direttore medico di presidio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Natale, Guardia di Finanza “in missione” negli ospedali: regali ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici

