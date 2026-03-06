L’appello di Fasano | Partiti e civiche escano allo scoperto Io e Coppola pronti ma no ai giochetti

Un appello è stato rivolto da Fasano, che invita partiti e liste civiche a chiarire la propria posizione. Lui e Coppola si dichiarano pronti a confrontarsi, ma condizionano la partecipazione a una maggiore trasparenza e a evitare giochi di potere. La situazione attuale si caratterizza per un evidente blocco e una certa confusione all’interno delle forze politiche locali, che sembrano ancora indecise su come procedere.

GALLIPOLI – Una situazione di stallo, e quasi kafkiana, quindi che rasenta l'assurdità nei meandri politici del centrodestra e dei movimenti civici che si pongono come alternativa al decennio dell'amministrazione uscente dell'ormai ex sindaco Stefano Minerva. Sulla disponibilità e le idee di programmazione lanciate in tandem da Flavio Fasano e Giuseppe Coppola, non si è ancora giunti a una convergenza univoca e pubblicamente palesata. Pur avendo entrambi i potenziali candidati (che non hanno mai parlato di candidatura già in campo, ma pronti a fornire la propria disponibilità di servizio se l'area del centrodestra e dell'opposizione uscente...

Piteo in ascesa, Fasano prende quota. Ipotesi Oltremarini: pronte tre civiche a sostegnoGALLIPOLI – Si rafforza e torna in forte ascesa la posizione dell’ex vicesindaco Tony Piteo nell’ambito della compagine del centrosinistra...

Rebus centrosinistra. Capecchi allo scoperto. Parte l’appello civico: “Sono a disposizione”Pistoia, 24 gennaio 2026 – Il primo nome che affiora ufficialmente nella competizione per il candidato sindaco del campo largo è quello di Giovanni...

