Claudio Franci, ex sindaco di Castel del Piano e parlamentare, si è recentemente dedicato alla scrittura pubblicando un libro intitolato

Claudio Franci, ex sindaco di Castel del Piano e parlamentare, oggi si è riscoperto scrittore e ha pubblicato il libro ’Il Vescovo D’Arabia da Via di Monte Pio al Bahrein’, dedicato a monsignor Luigi Irzio Magliacani, conosciuto – appunto – come il ’Vescovo d’Arabia’. Com’è nata l’idea di raccontare la sua storia? "La storia è venuta fuori attraverso uno scartabellare dell’archivio del Proposto di Castel del Piano effettuato dalla nipote Paola Monaci e che ha suscitato interesse. Mi ha riacceso un ricordo, di quando ancora ragazzino le mattine d’estate durante la sua permanenza gli servivo la messa nella cappellina dell’ex ospedale. Magliacani ha vissuto e operato per molti anni in Medio Oriente, ma è rimasto profondamente legato alle sue radici a Castel del Piano". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La storia locale: "Vescovo nel mondo con il cuore in paese"

Articoli correlati

Da Terni nel mondo della cucina il progetto social “Brodos”: la storia di Matteo e Simone: “Sogniamo di aprire un nostro locale”Due giovani amici di Terni, uniti da una grande passione per la cucina, stanno riuscendo a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel...

Un segnale positivo di rinascita per il paese: tre fratelli riaprono uno storico locale del paeseHa aperto ufficialmente le porte domenica il Bar Casablanca, nuovo punto di ritrovo nel cuore di Civitella di Romagna, in Piazza Fratti 21, sorto nei...

L'UOMO PIÙ SIMPATICO AL MONDO! FABIO DE LUIGI passa dal BSMT!

Contenuti e approfondimenti su La storia locale Vescovo nel mondo con...

Temi più discussi: La storia locale: Vescovo nel mondo con il cuore in paese; Da Castel del Piano al Medio Oriente: la storia del Vescovo d’Arabia in un libro; La ‘Cantina del Vescovo’ torna a splendere; Furto in chiesa, l'appello del vescovo Pavanello: Convertitevi e restituite la refurtiva.

Da Castel del Piano al Medio Oriente: la storia del Vescovo d’Arabia in un libroCASTEL DEL PIANO – Un libro per ricordare la figura di monsignor Luigi Irzio Magliacani, noto come il Vescovo d’Arabia, originario di Castel del Piano e protagonista di una importante attività missi ... msn.com

Il vescovo: «La Caritas è la storia di una comunità e della sua vocazione alla carità»«La Caritas è frutto della storia di un'intera comunità e della sua vocazione alla carità». Sono le parole del vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, in occasione dei 50 anni della Caritas ... ecodibergamo.it

SAN LEANDRO DI SIVIGLIA vescovo Leandro nacque a Cartagena, in Spagna, nel 545, da antica e influente famiglia romana. Perse il padre molto presto e toccò a lui occuparsi dei fratelli Florentina, Fulgenzio e Isidoro. Da adulti, sceglieranno tutti e quattro la - facebook.com facebook

Krajewski lascia l'Elemosineria: è stato nominato vescovo a Lodz. Al suo posto Luis Marin de San Martin x.com