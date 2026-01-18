Da Terni nel mondo della cucina il progetto social Brodos | la storia di Matteo e Simone | Sogniamo di aprire un nostro locale
Da Terni, due giovani amici appassionati di cucina, stanno costruendo il proprio percorso nel mondo dei social con il progetto “Brodos”. Matteo e Simone condividono il sogno di aprire un proprio locale, portando avanti con dedizione la loro passione. Il loro percorso rappresenta un esempio di impegno e crescita nel settore culinario, dimostrando come la determinazione possa aprire nuove opportunità anche in un contesto competitivo.
Due giovani amici di Terni, uniti da una grande passione per la cucina, stanno riuscendo a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel competitivo mondo dei social. Questa è la storia di Matteo, 28 anni, e Simone, 20, creatori del progetto e delle pagine di “Brodos”, che contano oggi oltre. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
