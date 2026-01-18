Da Terni nel mondo della cucina il progetto social Brodos | la storia di Matteo e Simone | Sogniamo di aprire un nostro locale

Da Terni, due giovani amici appassionati di cucina, stanno costruendo il proprio percorso nel mondo dei social con il progetto “Brodos”. Matteo e Simone condividono il sogno di aprire un proprio locale, portando avanti con dedizione la loro passione. Il loro percorso rappresenta un esempio di impegno e crescita nel settore culinario, dimostrando come la determinazione possa aprire nuove opportunità anche in un contesto competitivo.

